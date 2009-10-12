Жванія: у відносинах з Росією треба цинічно шукати вигоду для України

В україно-російських відносинах політики повинні навчитися шукати вигоду для своєї країни. Про це в ефірі програми «Шустер LIVE» заявив народний депутат Давид Жванія, повідомляє його прес-служба. «Сьогодні кожна держава повинна виходити з власних інтересів. Наші політики повинні займатися тим, щоб у відносинах з Росією цинічно шукати вигоду для України. Це - примітивний принцип, але він є базовим для налагодження відносин між країнами», - сказав він.

Жванія позитивно оцінив зниження рівня радикалізації серед вітчизняних політичних партій і гравців. «На щастя, ми не починаємо виборчу кампанію з радикалізації взаємин, у нас весь радикалізм залишився на «маргінесі», - вважає політик.

Окрім цього Жванія підкреслив, що питаннями міждержавного україно-російського діалогу повинні займатися не політики, а дипломати, використовуючи для цього весь свій професіоналізм і досвід. «Сьогодні немає проблем між Російською Федерацією і Україною. Є відсутність довгого, якісного діалогу, який повинен бути професіонально налагоджений. Це завдання дипломатів, і чим менше політики туди лізтимуть, тим кращими будуть наші відносини з Росією», - підкреслив Жванія.