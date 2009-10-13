Путін розказав, від чого він у житті отримує кайф

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вважає, що справляється зі своєю роботою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це він сказав в інтерв`ю китайським ЗМІ.

В.ПУТІН нагадав, що коли він був Президентом Росії, був сформульований план розвитку Росії до 2020 року. «Я брав найактивнішу участь у виробленні цього стратегічного плану розвитку, а зараз, працюючи головою уряду Російської Федерації - це головний виконавчий орган у Росії - у мене є унікальна можливість зайнятися тим, щоб на практиці цей план здійснювати, приводити його в дію. Я цим дуже задоволений», - сказав він.

За словами В.ПУТІНА, цей план включає питання економічного розвитку Росії, соціальну сферу, охорону здоров`я, пенсійну систему і розвиток інфраструктури.

Він додав, що найгостріший напрям роботи російського уряду - подолання цих кризових явищ. «І це, звичайно, такий дуже великий виклик. Завдання - дуже масштабні, гострі. Я, в принципі, люблю займатися справами і такого масштабу, і такої гостроти. Це завжди викликає певний драйв», - сказав В.ПУТІН.

«Отже я цілком задоволений і своїм становищем, і тим практичним наповненням своєї роботи, якою я зараз займаюся. У цілому вдається справлятися і із завданнями, що стоять перед нами. Це теж не може не викликати задоволення, хоча, звичайно, як і будь-яка, мені здається, здорова людина, кожний з нас завжди переживає відчуття того, що можна зробити ще більше і ще краще», - підкреслив російський прем`єр.

Крім того, В.ПУТІН повідомив, що у нього мало вільного часу, і додав, що навіть вільний час прагне використовувати так, щоб підвищити свої можливості при вирішенні питань, пов`язаних із безпосередньою професійною діяльністю.

«Все ж таки людина проявляється, перш за все, у своїй професійній діяльності. Є, звичайно, якийсь базис, який дозволяє ефективно працювати. Перш за все, потрібно займатися здоров`ям і спортом, що я й прагну робити щодня. Потрібно не забувати, дещо освіжати або розширювати своє знання у загально-гуманітарних сферах - це література, музика, що я теж прагну не забувати. Особливо люблю історію. Я люблю поїздити країною», - сказав В.ПУТІН.