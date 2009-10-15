Продан визнав, що Ющенко правий, але коштів все одно не вистачає

Міністерство паливо і енергетики України згодне з критикою Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо розвитку атомної енергетики, проте заявляє про відсутність вільного фінансового ресурсу для повного фінансування заходів в умовах економічної кризи і мораторію зростання тарифів на електроенергію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН, коментуючи заяви В.ЮЩЕНКА під час засідання Ради національної безпеки і оборони України 13 жовтня.

«Якщо критика звучить з вуст глави держави, вона обгрунтована і змушує нас брати в цьому активну участь, хоча є певні пояснення, оскільки ми маємо сьогодні складний рік з погляду на фінансовий ресурс», - сказав міністр.

За його словами, цього року Мінпаливенерго і НАЕК «Енергоатом» неодноразово зверталися до НБУ з проханням сприяти в залученні кредитів банківських установ на виконання програм розвитку атомної енергетики.

«На жаль, ми не одержали відповіді на це питання. Немає сьогодні кредитів, і ви самі про це знаєте», - сказав Ю.ПРОДАН.

При цьому він зазначив, що навіть виконання підготовчих заходів щодо добудови 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС неможливо було профінансувати в повному обсягу за рахунок тарифу НАЕК «Енергоатом», оскільки з листопада минулого року в умовах мораторію НКРЕ не переглядає тарифи енергокомпаній.

«З листопада минулого року тарифи стоять. У кого забрати ці гроші? У гідроенергетики, у теплоелектростанцій?», - сказав міністр.

Водночас Ю.ПРОДАН зазначив, що робота в цьому напрямі не припиняється, і міністерство продовжує пошук можливостей для залучення кредитного ресурсу.

«Ми не стоїмо на місці. Ми почали розробку ТЕО (будівництва Х3 і Х4 – УНІАН) і чекаємо, що нам все ж таки вдасться взяти якісь кредити», - сказав міністр.

Коментуючи критику В.ЮЩЕНКА відносно діяльності концерну «Ядерне паливо», Ю.ПРОДАН сказав: «На жаль, концерн не встиг активно відпрацювати. Ситуація пов`язана була і з керівництвом концерну, яке ми змінили, можливо також є питання, як це відзначав Президент, і зі статутом цього підприємства, його потрібно змінювати, для того щоб (концерн – УНІАН) впливав на розвиток ядерно-паливного циклу».

Водночас Ю.ПРОДАН висловив упевненість, що діяльність концерну буде активізована з ухваленням остаточного рішення щодо вибору технології будівництва заводу з фабрикації ядерного палива.