Ющенко з Наливайченком досі не знайшли заміни Кислинському

На сьогоднішній день кандидатуру на посаду заступника голови Служби безпеки України замість звільненого з цієї посади Андрія КИСЛИНСЬКОГО поки що не підібрано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Ялті голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Станом на сьогодні такої кандидатури немає», - сказав він і додав, що керівництво СБУ здійснює Президент. «Він підбирає і з ним узгоджуються кандидатури зі мною та іншими уповноваженими на це людьми», - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Голова СБУ також висловив думку, що узгодження кандидатур керівників регіональних підрозділів СБУ і заступників керівника спецслужби має здійснюватися відповідно до цивілізованої європейської практики.

Як повідомлялося, нещодавно в центрі скандалу, що розгорівся у зв`язку із сумнівами щодо достовірності диплома про вищу освіту, опинився А.КИСЛИНСЬКИЙ, який обіймав посаду заступника голови СБУ.

12 жовтня міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК обнародував результати роботи комісії, згідно з якими А.КИСЛИНСЬКИЙ не навчався на історичному факультеті Київського національного університету ім. Шевченка.

13 жовтня голова СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО вніс Президентові України подання про звільнення А.КИСЛИНСЬКОГО з посади заступника голови СБУ, яке Віктор ЮЩЕНКО задовольнив.