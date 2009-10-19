БЮТ згадав про стару заяву щодо зам'ятої справи Януковича

Блок Юлії Тимошенко просить Генеральну прокуратуру України перевірити заяву народного депутата України Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА п’ятирічної давнини про те, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, ще перебуваючи в Єнакієвому, нібито “організував групу злочинців, які жорстоко побили та зґвалтували жінку”. Також БЮТ пропонує створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України для перевірки цієї інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам народний депутат України від фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ сьогодні на брифінгу у Верховній Раді України.

"Я знайшов документ, що проливає світло на те, кому вигідно було роздмухувати скандал в "Артеку", - сказав С.СОБОЛЄВ. - Я маю на увазі заяву Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА, що пролунала в стінах ВР (у жовтні 2004 року – УНІАН)”.

За словами С.СОБОЛЄВА, у заяві Г.ОМЕЛЬЧЕНКА йшлося про “дві кримінальні справи, які закінчилися притягненням до відповідальності пана ЯНУКОВИЧА, і слідство стосовно третіх фактів, які нібито наявні в пана ОМЕЛЬЧЕНКА, але він чомусь приховував ці факти, і я хотів би отримати ці факти, це факти стосовно групового зґвалтування і побиття жінки паном ЯНУКОВИЧЕМ. Але нібито це слідство було припинене через те, що відкупилися від свідків, і, відповідно, потерпілих”.

“Я хотів би, щоб була створена слідча комісія, для того, щоб були виявлені всі ці факти, і щоб Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО надав цю інформацію слідчій комісії, і ми могли б далі зробити висновки стосовно таких фактів”, - наголосив народний депутат з фракції БЮТ.

С.СОБОЛЄВ заявив, що фракція БЮТ звертається до Генеральної прокуратури з проханням негайно перевірити цю інформацію. "І щоб вона не загубилася, я ініціював направлення п’яти листів, в тому числі й пану ЯНУКОВИЧУ як голові фракції Партії регіонів, із проханням направити свої кандидатури до тимчасової слідчої комісії за фактами, що були оприлюднені Григорієм ОМЕЛЬЧЕНКОМ з трибуни ВР", - підкреслив він.

Депутат додав: "Такі листи вже відправлені, а регламент вимагає 5-денного розгляду справи. І незалежно від того, чи буде фракція направляти своїх представників, така комісія буде створена автоматично".

Депутат підкреслив, що після розслідування цієї справи буде відомо, "кому вигідне роздмухування, а не реальне розслідування інциденту в "Артеку".

УНІАН звернувся за коментарем цієї інформації до прес-служби Партії регіонів.

Довідка УНІАН. 6 жовтня 2004 року народний депутат України Г.ОМЕЛЬЧЕНКО направив депутатський запит на ім`я генпрокурора України "Про порушення кримінальної справи проти прем`єр-міністра, кандидата на пост Президента України В.ЯНУКОВИЧА та притягнення його до кримінальної відповідальності за зловживання владою, службовим становищем, перешкоджання діяльності народного депутата України, умисне не надання копій судових рішень, інших документів про колишні судимості та вчинені злочини В.ЯНУКОВИЧА". Відповідний запит зачитав на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.