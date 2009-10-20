Тимошенко через переговори з МВФ не встигає на інший захід

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО через переговори з представниками Місії Міжнародного валютного фонду відмінила участь у церемонії відкриття реконструйованої ділянки Великої кільцевої дороги навколо м. Києва (25-й кілометр Північно-східного обходу столиці по Великій кільцевій від м. Бориспіль до м. Бровари).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова “Укравтодору” Вадим ГУРЖОС під час церемонії відкриття цієї ділянки дороги.

В церемонії взяли участь в.о. міністра транспорту та зв’язку Василь ШЕВЧЕНКО та народні депутати України.