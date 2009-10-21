Яценюк: «каста недоторканних» не хоче розлучитися зі своєю безкарністю

Народний депутат, лідер громадської ініціативи “Фронт змін” Арсеній ЯЦЕНЮК наполягає на поверненні парламенту до питання обмеження депутатської недоторканності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК вважає, що парламент має все-таки розглянути і підтримати законопроект, який вже отримав позитивний висновок Конституційного Суду.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що вчора парламент схвалив законопроект про зняття депутатської недоторканності, щодо якого немає висновку Конституційного Суду України, в той же час відхиливши законопроект про внесення змін до Конституції, що отримав позитивний висновок суду ще тринадцять місяців тому.

“Каста недоторканних”, яка засіла у Верховній Раді, ніяк не хоче розлучитися зі своєю безкарністю і для цього шукає нові й нові способи затягнути процес обмеження своєї недоторканності”, - наголосив А.ЯЦЕНЮК. За його словами, для цього “вигадуються складні процедури і бюрократичні перепони”.

Лідер “Фронту змін” переконаний, що справа “не у формулюваннях, які містяться в законі, й не в його авторах, а у небажанні більшості депутатів розставатися зі своєю недоторканністю”. “Адже навіть якщо другий закон отримає позитивний висновок Конституційного Суду, все одно знайдеться привід не схвалювати цей закон”, - вважає він.

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що сьогодні відбувається “імітація діяльності та передвиборний піар”. За його словами, необхідно ухвалювати закон, який вступить у дію якнайшвидше, тобто той, який має висновок Конституційного Суду.

Лідер “Фронту змін” повідомив, що з метою прискорення процесу обмеження депутатської недоторканності вніс до парламенту проект постанови “Про повернення до розгляду проекту закону про внесення зміни до Конституції України (щодо обмеження депутатської недоторканості)” №1375, який отримав позитивний висновок КС. За його словами, підтримка цього проекту постанови “дасть народним депутатам можливість дійсно проявити свою волю та бажання проголосувати за скасування депутатської недоторканності”.

У прес-службі “Фронту змін” нагадали, що законопроект “Про внесення зміни до Конституції України” (№ 1375) зареєстрований у Верховній Раді України 18 січня 2008 року. У березні 2008 року парламент, після того як А.ЯЦЕНЮК (на той час голова Верховної Ради - УНІАН) тричі ставив цей документ на голосування, направив його до Конституційного Суду України 226-ма голосами народних депутатів. 10 вересня 2008 року КС визнав законопроект конституційним. Але вчора депутати не проголосували за його підтримку (206 голосів “за” при необхідних 226 - УНІАН). Водночас 390-ма голосами Верховна Рада направила до КС інший подібний законопроект.