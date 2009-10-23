У БЮТ вважають, що Партію регіонів остаточно «поклали» під Ющенка

Народний депутат, лідер Луганського і Донецького обласних штабів БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА переконана, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО і лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ об’єднались заради боротьби проти прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам.

«Партію регіонів остаточно «поклали» під ЮЩЕНКА для реалізації спільних дестабілізаційних цілей: Секретаріат Президента ЮЩЕНКА і Партія регіонів разом зіштовхуватимуть країну в прірву наперекір зусиллям ТИМОШЕНКО», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА у відповідь на слова народного депутата від Партії регіонів Олександра ЄФРЕМОВА про готовність його партії голосувати спільно з «Нашою Україною», тільки-но вона вийде з коаліції.

«Послідовні намагання технологів СП ЮЩЕНКА реалізувати змову з Партією регіонів для протидії уряду ТИМОШЕНКО свідчать про твердий намір тих, хто стоїть за обома цими структурами, знищити цю країну, її економіку, соціальну сферу, але не допустити продовження роботи ТИМОШЕНКО на виведення економіки з тіні, подолання кризи і зміну взагалі принципів управління державою на цивілізовані, прозорі», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також вона зазначила, що «слова пана ЄФРЕМОВА є найбільш яскравим свідченням існування глобальної змови на рівні ЯНУКОВИЧА і ЮЩЕНКА напередодні президентських виборів». Предметом домовленостей, очевидно, є свідома дестабілізація соціально-політичної і економічної ситуації, сказала депутат. «При цьому абсолютно незрозуміло, хто з цієї «двійки» виконуватиме роль технічного кандидата. На даний момент саме депутати Партії регіонів виконують стратегічні розробки команди ЮЩЕНКА», - додала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, рядові депутати фракції Партії регіонів до кінця не володіють ситуацією про характер переговорів на вищому рівні. «Ситуація про гіпотетичне створення ситуативної більшості ЮЩЕНКО-ЯНУКОВИЧ нагадує відвертий фарс, депутати Партії регіонів поводяться як малі діти, яких забули на дитячому майданчику, не сказавши, коли за ними повернуться. Ні технологічно, ні ідеологічно, ні організаційно перспектив навіть для ситуативної співпраці НУ-НС і Партії регіонів немає. Такі вислови ЄФРЕМОВА варто розцінювати виключно як метод політичного шантажу, направлений, правда, невідомо на кого», - додала депутат від БЮТ.