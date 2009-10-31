Соколовський: заяви Путіна є безпідставними і недружніми

Сьогоднішні заяви прем’єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА щодо неспроможності України заплатити гроші за отриманий газ є безпідставними і недружніми.

Про це заявив Представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ, повідомляє прес-служба глави держави.

Він підкреслив, що українська сторона ретельно і акуратно виконувала всі свої зобов’язання щодо сплати за отриманий російський газ, незважаючи на абсолютно не партнерські та кабальні газові контракти від 19 січня 2009 року.

Як наголосив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, значною мірою завдяки особистим зусиллям Президента України Віктора ЮЩЕНКА оплати, зокрема за травень-серпень, виконувалися в повному обсязі.

Головною причиною фінансових труднощів, які зараз переживає НАК «Нафтогаз України», Б.СОКОЛОВСЬКИЙ назвав контракти за результатами непрозорих домовленостей прем’єрів В.ПУТІНА і Ю.ТИМОШЕНКО.

«Про необхідність перегляду окремих положень Президент України наголошує практично з моменту їх підписання», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, підкресливши, що російська сторона також розуміє можливі негативні наслідки даних домовленостей як для Росії, так і для європейських споживачів.

На переконання Б.СОКОЛОВСЬКОГО, «це безпрецедентний випадок, коли глава уряду сусідньої держави втручається в бюджетну політику українського Кабміну та НАК «Нафтогаз України». Українська сторона не потребує зовнішніх консультантів щодо порядку використання коштів позики МВФ, зауважив він.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ також спростував повідомлення про начебто відмову європейської сторони надати кредити Україні для вирішення газових питань. «Ще 30 липня Європейська Комісія та три поважні міжнародні фінансові інституції оприлюднили спільну заяву про надання кредитів для закупівлі російського газу на суму 1,7 млрд. дол. США. Однак керівництво українського уряду до цього часу зволікає із виконанням умов, під які ці кошти мали надійти. А цими умовами мали бути заходи з реформування українського газового сектору», - підкреслив він.

Також Представник Президента підкреслив, що, водночас, високопосадовці українського і російського урядів уже тривалий час намагаються втягнути Україну у непрозорі офшорні схеми кредитування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ПУТІН заявив, що в України виникають проблеми з оплатою за російський газ, а Євросоюз відмовляє їй у фінансовій допомозі в цьому питанні.