Рада ще не дозріла до введення надзвичайного стану

Представники парламентських політичних сил висловлюються проти введення надзвичайного стану у зв`язку з епідемією грипу.

Опитані тижневиком «Дзеркалом тижня» (№ 42 (770) 31 жовтня - 6 листопада 2009 р.) представники українських політичних партій висловилися проти введення надзвичайного стану в країні у зв`язку з епідемією грипу.

«Який надзвичайний стан? І з якої статі ми його повинні підтримувати? Держава повинна забезпечити злагоджену роботу всіх профільних органів влади: МОЗ, МНС, санепідемстанції, якщо потрібно, то і резервістів. Наявних організаційних ресурсів цілком достатньо, щоб справитися з бідою без жодного надзвичайного стану. Просто потрібно концентруватися на максимальній ефективності державного ресурсу», — заявив заступник голови парламентської фракції Блоку Литвина Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ.

У загальних рисах згодна з ним і член президії фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, хоча вона не виключає і можливої підтримки введення НС у разі погіршення епідеміологічної ситуації.

«Це питання на фракції ще не обговорювалося. Моя особиста думка полягає в наступному: на сьогоднішній момент я не бачу необхідності введення надзвичайного стану. Проте не виключаю, що, у разі погіршення ситуації, рішення про введення НС мало б сенс підтримати. Для розгляду, у тому числі і цього питання, необхідно невідкладно, не чекаючи понеділка, провести парламентське засідання, присвячене епідемії», — заявила Г.ГЕРМАН.

Вважає введення НС зайвим і представник Блоку Юлії Тимошенко Андрій ПОРТНОВ.

«Фракція із цього приводу ще не збиралася. Проте, я упевнений, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО і наша фракція запропонують ефективніші методи захисту громадян ніж ті, які здатний запропонувати Президент з метою скористатися приводом і зірвати вибори», — заявив він.

Згідно з українським законодавством, у випадку, якщо необхідність введення НС мотивована не військовими або терористичними, а природними або техногенними погрозами (наприклад, пандемією), та пропозицію про його введення подає Кабінет міністрів.

Надзвичайний стан вводиться президентським указом, але тільки після затвердження Верховною Радою.