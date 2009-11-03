Янукович вважає помилкою оголошення карантину лише у 9 областях України

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає помилковим рішення уряду щодо оголошення карантину лише у 9 областях України у зв’язку із поширенням епідемії грипу та ГРВІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні опозиційного уряду.

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, «те, що влада ухвалила рішення оголосити в 9 регіонах надзвичайний епідеміологічний стан, безумовно, це рішення було неправильним».

За його словами, неправильним є те, що передбачалося «захистити лише 9 регіонів. Чекати, поки почнуть хворіти в інших регіонах, не можна». Як заявив лідер Партії регіонів, оскільки люди пересуваються, то необхідно було вводити карантин по всій території України. В.ЯНУКОВИЧ назвав таку політику уряду «помилковою».

Він вважає, що опозиція має згуртуватися, але в жодному разі не потрібно в даному питанні переслідувати політичну мету.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, у всіх регіонах представники влади і представники сфери охорони здоров’я мають бути готові до проведення профілактичних заходів, щоб запобігти поширенню епідемії.

Як повідомляв УНІАН, з 30 жовтня Кабінет міністрів запровадив карантин у дев’яти західних областях України - Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Хмельницькій і Вінницькій.