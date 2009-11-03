«Наша Україна» через грип перенесла з’їзд

Президія партії «Наша Україна» у зв’язку з епідемічною ситуацією в державі прийняла рішення перенести дату VIII з’їзду «Нашої України» з 8 на 28 листопада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, «Наша Україна» готова до проведення з’їзду і не виключає, що у разі, якщо епідемічна ситуація в Україні поліпшиться, дата з’їзду може бути змінена.