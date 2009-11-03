«Наша Україна» через грип перенесла з’їзд
17:32, 03 листопада 2009Політика
1196 0
На 28 листопада
Президія партії «Наша Україна» у зв’язку з епідемічною ситуацією в державі прийняла рішення перенести дату VIII з’їзду «Нашої України» з 8 на 28 листопада.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, «Наша Україна» готова до проведення з’їзду і не виключає, що у разі, якщо епідемічна ситуація в Україні поліпшиться, дата з’їзду може бути змінена.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter