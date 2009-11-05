Ющенко повезе Лукашенка в одну з карантинних областей

Президенти України та Білорусі Віктор ЮЩЕНКО і Олександр ЛУКАШЕНКО завтра відвідають один з українських регіонів, постраждалих від епідемії грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив під час спільної прес-конференції з Президентом Білорусі у Києві.

Він не уточнив, про який саме регіон йдеться.

За словами В.ЮЩЕНКА, його білоруський колега приїде не з порожніми руками.

Крім того, Президент України відзначив високий рівень взаємодії двох країн. “Співпраця в сфері медицини є дуже важливою”, - наголосив В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що завтра два Президенти присвятять цьому весь день.

“Ми сьогодні маємо першу гарну звістку про те, що в такому регіоні, як Львівщина, є тенденція до покращення, починається процес оздоровлення, зусилля, які робляться на міжнародному рівні і в рамках внутрішньої політики, дають плоди”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.