Бокий: політична криза буде тоді, коли з глузду з’їде одна з гілок влади

Лідер фракції Соціалістичної партії України у Верховній Раді Іван БОКИЙ вважає, що відносини між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у 2007 році складатимуться нормально, якщо вони дотримуватимуться Конституції.

Про це І.БОКИЙ сказав в інтерв’ю агентству УНІАН.

“Відносини складуться нормально, якщо обидві сторони будуть виконувати вимоги Конституції і не будуть трактувати їх на догоду своїм уявленням про владу, розподіл повноважень”, - сказав він.

І.БОКИЙ вважає, що сьогодні “доходить до дикості”, коли Президент видає указ про поновлення міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА на посаді, тим часом як Конституція чітко і ясно прописує, що всіх членів уряду призначає і звільняє Верховна Рада, а Президент тільки подає кандидатуру, з якою Верховна Рада може погодитися або ні. “Тут необхідно не читати Конституцію як кому захочеться, а читати буква в букву”, - додав він.

І.БОКИЙ також прогнозує, що антикризова коаліція не розколеться в 2007 році, оскільки для цього немає причин.

Він також вважає, що в 2007 році не може бути скасовано політреформу. “А як вона може бути скасована? По-перше, Конституційний Суд не має права будь-що міняти в Конституції, а Конституція вже в новій редакції існує і в ній міняти нічого не можна”, - сказав депутат.

Водночас І.БОКИЙ вважає, що може бути скасовано голосування за конституційну реформу через процедурні порушення. Але, сказав він, тоді так само відміняється третій тур президентських виборів і до влади повертається Леонід КУЧМА. “По-моєму, це у п’яному сні не може допустити ніхто”, - сказав він.

На запитання, чи можлива в 2007 році політична криза (розпуск парламенту, відставка уряду, дострокові парламентські вибори), І.БОКИЙ відповів: “Це буде тільки тоді, коли з глузду з’їде одна з гілок влади, інших причин немає”.