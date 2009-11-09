Меркель і Горбачов перейшли колишній кордон між НДР і ФРН

У Берліні тривають святкування, присвячені 20-річчю падіння Берлінського муру. У понеділок, 9 листопада, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel), екс-президент СРСР Михайло Горбачов, колишній глава польського об`єднання "Солідарність" Лех Валенса і близько 200 правозахисників здійснили символічний перехід кордону між НДР і ФРН через міст, де колись був контрольно-пропускний пункт у районі Борнхольмер-штрассе, повідомляє Deutsche Welle.

Вважається, що саме тут 9 листопада 1989 року були відкриті перші шлагбауми і через цей КПП попрямували на захід перші жителі Східного Берліна. Серед них була і Ангела Меркель.

У короткому виступі Ангела Меркель звернулася до Валенси і Горбачова із словами подяки за їх внесок в падіння Берлінського муру.

За символічним переходом спостерігала величезна кількість берлінців. Як зазначає агентство dpa, з натовпу раз по раз лунали вигуки: "Горбі! Горбі!", що свідчать про популярність Михайла Горбачова в Німеччині донині.

Виступаючи на прес-конференції, Горбачов закликав до боротьби громадян всього світу за свободу і висловився проти утиску загальних прав людини. "У світі існують нові розділові лінії, які необхідно долати", - заявив колишній президент СРСР і лауреат Нобелівської премії миру. Горбачов також закликав Євросоюз і далі зміцнювати відносини з Росією, передає Associated Press.