Прес-конференція в УНІАН «Правда про суди над Павлом Лазаренком»

У п’ятницю, 13 листопада, о 13.30 в інформаційному агентстві УНІАН (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) відбудеться прес-конференція на тему: «Правда про суди над Павлом Лазаренком. Оприлюднення документів американських судів щодо «справи Лазаренка» та фактів підтримки, яку він отримує з боку представників окремих провідних політичних партій України».

Учасник прес-конференції:

- Борис Філатов – правозахисник, заслужений журналіст України, який спеціалізується на дослідженні злочинної діяльності колишнього прем’єр-міністра України П.І.Лазаренко

Як повідомив Б.Філатов, «останнім часом П.Лазаренко, його адвокати та деякі особи, що наближені до нього, активно поширюють неправдиву інформацію щодо подробиць та результатів судових процесів над колишнім прем’єр-міністром України. Серед найбільш цинічних прикладів відвертої брехні, спрямованих на введення в оману української громадськості, є чутки про начебто можливе звільнення Лазаренко з під варти, відновлення йому волі, та майбутнє повернення Павла Івановича до України».

В дійсності, 18 листопада відбудеться засідання американського суду, на якому буде визначена міра покарання для П.Лазаренка. У зв’язку із тим, що Верховний Суд США відмовив Павлу Лазаренку в задоволенні його скарги на рішення судових органів першої та другої інстанції, той не має права на подальше оскарження вироку, тобто судом будуть подовжені заходи щодо обмеження Лазаренка волі. Очікуване рішення суду буде стосуватися виключно терміну обмеження волі, умов та подальшої форми утримання П.Лазаренка під наглядом американських пенітиціарних органів.

Б.Філатов також повідомить про те, що перебуваючи у спеціальному відрядженні в Сполучених Штатах, у відповідь на свій запит отримав оригінали офіційних документів американського суду стосовно карних справ проти Павла Лазаренка. Ці документи будуть оприлюднені на прес-конференції та роздані журналістам.

Крім цього учасник прес-конференції оприлюднить офіційні документи (також отримані в американських судах), а саме – листи, які однозначно твердять про дієву підтримку Павла Лазаренка з боку окремих провідних політичних партій України.

Учасник прес-конференції виступає за об’єктивне висвітлювання у вітчизняних ЗМІ ситуації навколо судових процесів над колишнім прем’єр-міністром України П.Лазаренко та злочинів, що він здійснив. Також учасник прес-конференції засуджує спроби окремих представників провідних політичних партій нашої країни, що намагаються вплинути на рішення американського суду задля вирішення власних бізнесових та політичних питань.

Вхід на прес-конференцію за журналістськими посвідченнями.