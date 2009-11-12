Янукович каже, що на заході України скоро динозаври будуть

Команда, що прийшла до влади в Україні після Помаранчевої революції, довела країну до розрухи, заявив у Сімферополі лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Епідемія для України – це влада. Ми її змінимо, і закінчиться епідемія, і закінчиться криза», - сказав В.ЯНУКОВИЧ сьогодні, виступаючи перед працівниками заводу «Фіолент».

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «помаранчеві» наполегливо «знищують економіку держави, проводять внутрішню і зовнішню політику, відірвану від народу».

«Влада довела країну до руїн», - вважає лідер Партії регіонів.

Він розкритикував підготовку України до зими і ситуацію з вивезенням сміття у Західній Україні.

«Звідки ці епідемії (грипу)? Від цих проблем (з опаленням). Цього року понад тисяча будинків стоїть без тепла, більш як 500 тис. людей живуть в холоді», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Подивіться, що робиться з вивезенням сміття! Я побував у західних регіонах. Я вам скажу, там не те що мутанти будуть ці віруси, там динозаври скоро будуть, тому що все завалено сміттям», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, зазначивши, що влада нічого не робить для утилізації побутових відходів.

В.ЯНУКОВИЧ також заявив, що українці не пробачать прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, яка, як і він, балотується в Президенти, небажання підвищувати соцстандарти в країні.

Він додав, що Західна Україна «вже не та, люди з цих регіонів, які під час Помаранчевої революції стояли на Майдані в Києві, більше цього робити не будуть. Їх зараз палицею туди (на Майдан) не заженеш».

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що «єдина заслуга «помаранчевих» - те, що вони об`єднали проти себе всю Україну.