Тимошенко поставила Мінпаливенерго термінове завдання

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству палива і енергетики терміново розглянути питання про будівництво в одному з портів України терміналу з приймання і транспортування скрапленого газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні в Сєрєдонецьку на нараді, присвяченій аналізу ситуації в хімічній галузі України.

«Це абсолютно невідкладно. Тому для Міністерства палива і енергетики визначайте, де ми можемо розміщувати термінал, щоб нам було куди приймати скраплений газ, створюйте консорціум підприємств, для яких газ є сировиною, і терміново починаємо спільний проект. Уряд допомагатиме всім чим зможе – виділення землі і залучення кредитних ресурсів. Це давно вже потрібно було в країні робити (будувати термінал – УНІАН). І давайте зробимо перший крок для хімічних підприємств», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що на сьогоднішній день пропозиції, що стосуються будівництва терміналу з приймання скрапленого газу, надійшли від Японії та Південної Кореї.

У свою чергу, представники Одеського припортового заводу, які були присутні на засіданні, зазначили, що Україна має можливість купувати скраплений газ у Кувейті, Катарі і ОАЕ.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2006 року керівництво НАК «Нафтогаз України» повідомила про те, що компанія планує побудувати в Криму термінал з переробки скрапленого природного газу потужністю 20 млрд. куб. м на рік. Планувалося, що «Нафтогаз України» купуватиме скраплений природний газ у таких країнах, як Лівія, Єгипет тощо, танкерами його доставляти на термінал, далі перевалювати в газотранспортну систему України і використовувати як для власних потреб, так і на експорт.

15 липня ц.р. Міністерство палива і енергетики вирішило створити робочу групу з координації робіт щодо реалізації проекту будівництва в Україні терміналу для приймання скрапленого природного газу(LNG).

Довідка УНІАН. Скраплений природний газ (СПГ, англ. LNG - Liquefied Natural Gas) виходить при охолоджуванні природного газу до -162°С. У рідкому стані об`єм газу зменшується в 600 разів, що дозволяє значно збільшити ефективність його зберігання і транспортування. СПГ транспортують так само, як і нафту, в спеціальних танкерах. У країнах-імпортерах він зберігається в резервуарах. У спеціальних терміналах СПГ розігрівається, завдяки чому повертається в газоподібний стан, і після цього закачується в газотранспортну систему.