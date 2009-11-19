У ЄЦ кажуть, що Тимошенко і Ющенко мають подумати про газ разом

Перший заступник голови партії “Єдиний Центр”, народний депутат України Віктор ТОПОЛОВ заявляє, що стосовно російсько-українських газових переговорів та підписання нової міжурядової угоди про постачання газу у влади має бути єдина позиція, і тільки тоді вона зможе захистити національні інтереси.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії, В.ТОПОЛОВ, зокрема, наголосив: “Не потрібно писати ніяких директив і листів один одному. Вище керівництво держави повинне разом сісти і виробити спільну стратегію на газових переговорах”.

На думку В.ТОПОЛОВА, “у цьому питанні немає теми для політичних дискусій - нова газова угода має кардинально відрізнятися від цьогорічної”, адже, за його словами, “чинні газові контракти несуть ризики як економічного, так і політичного характеру”.

Представник “Єдиного Центру” нагадав, що за чинними газовими домовленостями, ставка транзиту для “Газпрому” склала 1,7 дол., і навіть її зростання з 1 січня 2010 року до прогнозованих 2,7 дол. не відповідає ринковій вартості ціни такої послуги. “Якщо середньоєвропейська ставка на транзит становить близько 7 дол., то втрати бюджету є очевидними”, - наголосив В.ТОПОЛОВ.

На його думку, чинна угода також створила механізми впливу Росії на Україну через можливі штрафи за недобір газу. “І сума цих штрафів може бути настільки великою, що ляже важкою брилою на економіку і викличе банкрутство не лише “Нафтогазу”, але й поставить під сумнів платоспроможність держави загалом”, - наголосив депутат.

В.ТОПОЛОВ підкреслив, що в жодному разі підписання газових угод не має стати політичним питанням. «Ми повинні платити ринкову ціну за газ, але отримати ринкову ціну за транзит. При цьому не потрібно вигадувати нові формули «європейської» ціни за газ, яких не існує в природі. І в Україні, і в Росії достатньо експертів, щоб знайти розумний консенсус щодо ціни. Природно, що вона має бути нижча за ту, що платять європейські країни, оскільки вони географічно знаходяться далі від кордонів Росії», - зазначив він.