Путін і Тимошенко головують на засіданні Комітету

22:06, 19 листопада 2009
Політика
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П`яте засідання почалось у Ялті 

У Ялті у Лівадійському палаці розпочалося П’яте засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

Засідання проходить під головуванням прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та голови уряду Російської Федерації Володимира ПУТІНА, повідомляться на Урядовому порталі.

 

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