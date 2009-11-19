Путін і Тимошенко головують на засіданні Комітету
22:06, 19 листопада 2009Політика
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П`яте засідання почалось у Ялті
У Ялті у Лівадійському палаці розпочалося П’яте засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.
Засідання проходить під головуванням прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та голови уряду Російської Федерації Володимира ПУТІНА, повідомляться на Урядовому порталі.
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