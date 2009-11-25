На «свинячий» грип захворів відомий посадовець
09:13, 25 листопада 2009Політика
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Лікували у Феофанії
Відома посадова особа перехворіла на "свинячий" грип.
Про це заявив заступник голови Державного управління справами Ростислав Валіхновський в ефірі 5 каналу.
"Досить відомому та високому посадовцю була надана допомога, був підтверджений діагноз грипу A/H1N1, який був вилікуваний у лікарні Феофанія, вчасно, вдало, за протоколом, який рекомендує Всесвітня організація охорони здоров`я", - сказав він.
Чиновник зазначив, що цей пацієнт вже виписаний.
Крім того, Валіхновський заявив, що депутати відносяться до групи ризику зараження "свинячим" грипом.
"Кількість роботи депутата, кількість зустрічей з виборцями передбачає те, що депутати повинні вакцинуватися", - наголосив він.
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