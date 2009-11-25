Народні збори Києва знають, що таке муніципальна реформа

Створення та підтримка органів самоорганізації населення – і є справжня муніципальна реформа, яка може в найкоротші терміни змінити Київ, перетворити його в мегаполіс європейського рівня, вважають у столичній громадській організації “Народні збори”.

У прес-службі організації поінформували УНІАН, що за ініціативи Народних зборів у Києві відбувся круглий стіл, на якому відзначався брак ініціативи з боку столичної влади співпрацювати з органами самоорганізації населення. “Такий потужний інструмент, як органи самоорганізації населення (ОСН), – йдеться в повідомленні прес-служби, – може змусити чиновників виконувати свої безпосередні обов’язки та сприяти залученню ресурсів, зокрема, на впорядкування прибудинкової території чи на ремонт під’їзду».

На думку представників Народних зборів, “процес створення ОСН має стати лавиноподібним, їх кількість має зростати в геометричній прогресії”. Якщо так відбуватиметься, “жодній владі не вдасться ігнорувати думку городян”. Кияни повинні контролювати місцеву владу, використовуючи для цього всі інструменти громадянського контролю, вважають у Народних зборах. Водночас досі процес створення та діяльність ОСН стримується через недосконалість чинного Закону України «Про органи самоорганізації населення», інформує прес-служба.

Як повідомлялося, до Народних зборів Києва увійшло понад 100 громадських організацій, серед яких Київська громада, Народна рада, органи самоорганізації населення міста Києва, Фронт порятунку України та інші. Координатором Зборів є народний депутат Верховної Ради Валерій БОРИСОВ. За його словами, мета організації – “виробити механізм контролю влади, який примусить її дослухатися до думки суспільства”.