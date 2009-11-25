Межигір’я опалюють газом, за який платять як за «промисловий»?

Кандидат у президенти України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ використав мільйони гривень з державного бюджету на облаштування резиденції „Межигір’я”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО 24 листопада на прес-конференції в Кривому Розі, коментуючи на прохання журналістів обіцянку В.ЯНУКОВИЧА після перемоги на президентських виборах побороти в Україні корупцію.

„Віктор Федорович, як завжди, проявляє оригінальність і несподіваність в підходах. Саме йому заявляти про боротьбу з корупцією надзвичайно актуально. Віктору Федоровичу, перед тим як стати Президентом, треба побороти корупцію в собі”, - зазначив міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що не згадуватиме „про 140 га землі і маленький будиночок в декілька тисяч квадратних метрів”, в якому живе В.ЯНУКОВИЧ.

Натомість міністр заявив, що лідер Партії регіонів використав багатомільйонні кошти з держбюджету на облаштування резиденції „Межигір’я”.

„Доповідаю вам, що будівництво дамби і розчищення затоки Київського водосховища здійснювало одне з ТОВ у 2007 році, й вартість робіт, згідно з договором, склала 2 млн. 897 тис. грн. Тобто, за державний кошт ЯНУКОВИЧ підчистив свій майбутній маєток на 62% від виділених на всю Україну коштів для подібних робіт”, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Крім того, за словами міністра, на території урочища Межигір’я у 2007 році за державні кошти у сумі 2 млн. 300 тис. грн. були відремонтовані автомобільні дороги.

„Це нібито дрібниці, бо потім виявилося, що ці дороги замаленькі, й ще на 8,5 км збудували спеціальну дорогу прямо до ганку будинку Віктора Федоровича на 25 млн. державних гривень”, підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр зазначив, що й сьогодні ця дорога перебуває на балансі “Укравтодору”, який щорічно платить 250-300 тис. грн. за її експлуатацію. „А Віктор Федорович їздить”, - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

„Можу також повідомити, що газ, який опалює безцінне тіло кандидата ЯНУКОВИЧА, який збирається боротися з корупцією, оформляється як газ для промислових потреб, бо це дешевше. Відповідно, ТОВ, яке проводить оплату за цей газ, платить по 2 млн. 512 тис. грн. ЯНУКОВИЧ дуже цікавий борець з корупцією, як на мене”, - підсумував Ю.ЛУЦЕНКО.

Довідка УНІАН. 26 серпня Кабінет міністрів прийняв рішення про повернення в державну власність резиденції “Межигір’я”, де проживає екс-прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ. Кабінет міністрів доручив Міністерству юстиції подати позов до суду з приводу повернення резиденції “Межигір’я” в державну власність.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на законних підставах проживає в приватному будинку на території резиденції “Межигір’я”.