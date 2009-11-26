Герман знає, що «200 мільйонів можна освоїти, а мільярд - лише вкрасти»

Фракція Партії регіонів пропонує ухвалити новий закон щодо виділення 200 млн. грн. на боротьбу з епідемією грипу, а не долати вето Президента України Віктора ЮЩЕНКА на закон щодо виділення 1 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала в інтерв’ю журналістам заступник керівника фракції Ганна ГЕРМАН.

За її словами, вчора були оприлюднені результати опитування, відповідно до яких, близько 41% респондентів вважають, що епідемія - «це скоріше політичний піар», а понад 37% зазначають, що це вигідно прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО.

Г.ГЕРМАН наголосила: «Нас намагаються втягнути в чергову авантюру, щоб проголосувати за подолання вето».

За її словами, Партія регіонів пропонує альтернативний підхід: народний депутат Микола АЗАРОВ вніс законопроект, яким передбачається виділити 200 млн. грн. для підготовки боротьби з новою хвилею грипу.

Як сказала Г.ГЕРМАН, 100 млн. грн. має бути виділено регіонам України, а ще 100 млн. грн. має розпоряджатися Міністерство охорони здоров’я.

За словами Г.ГЕРМАН, ці 200 млн. грн. «можна освоїти за місяць поточного року, а 1 млрд. можна лише вкрасти».