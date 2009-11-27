18 депутатів міськради на Донбасі вийшли з Партії регіонів

18 депутатів міської ради вийшли з фракції Партії регіонів в м. Ровеньки Луганської області. Про це депутати заявили сьогодні під час брифінгу.

«Ми вели Партію регіонів на минулі вибори – і багато в чому завдяки нам вони одержали мандати парламентаріїв. Проте сьогодні ми дуже розчаровані їх діями, - заявив нині вже екс-голова фракції ПР в Ровеньках Анатолій Бойко. – На минулих виборах Партія регіонів одержала від Луганщини близько мільйона голосів виборців. До парламенту ж від Луганської області потрапили лише три депутати, що говорить про повну зневагу центру партії до нашого регіону. Але навіть від цих трьох депутатів – Тихонова, Єфремова і Ландика ми не бачимо реальної допомоги».

Його слова підтвердив і депутат міської ради Віктор Іваненко. «Ті, кого ми привели до влади, залишили наш регіон сам-на-сам з його проблемами, - зазначив він. – Фактично, за часів Майдану ми «тримали» місто Ровеньки і були тут польовими керівниками від Партії регіонів. А нам за це відплатили повною байдужістю».

Генеральний директор «Ровенькиантрацит» Юрій Зюков наголосив, що жодну з тих обіцянок, якими Парія регіонів «годувала» своїх виборців, так і не було виконано. За його словами, реальну підтримку ДП «Ровенькиантрацит», яке на 94% наповнює бюджет області, відчуло тільки після того, як Юлія Тимошенко наполягла на ухваленні закону «Про підвищення престижності шахтарської праці» і був підписаний меморандум уряду з металургами.

За словами депутатів, які залишили лави Партії регіонів, найближчим часом вони мають намір створити в міськраді свою, аполітичну депутатську групу «Наше місто».

Позицію депутатів, що вийшли з ПР, підтримав і міський голова Олександр Опанасенко, закликавши вже позафракційних депутатів міськради з сьогоднішнього дня відійти від обговорення політичних тем: вислову недовіри Урядові, Президентові, позиції щодо НАТО тощо. Він зазначив, що натомість необхідно зосередитися на вирішенні актуальних міських проблем.