Кандидатам пропонують вже зараз «укласти мир» на після виборів
Експерт про формат співпраці
Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що сьогодні найбільш актуальним стає питання чіткого узгодження правил політичної комунікації після проведення в Україні президентських виборів.
Про це говориться в переданому агентству УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО щодо дискусій про формати поствиборчої коаліції в країні.
«Сьогодні не менш актуальною проблемою виборів є визначення і чітка фіксація правил поствиборчої політичної дискусії так званих еліт. Це можливо лише в тому разі, якщо команди основних кандидатів зможуть наперед домовитися про формат співпраці на тривалий період після виборів», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.
На думку політолога, можна з високим ступенем вірогідності вважати, що ще до першого туру виборів більшість кандидатів так званого «другого ешелону» зможуть домовитися щодо формату співпраці з вірогідним переможцем цих виборів і його підтримки в другому турі.
Водночас, сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, для основних претендентів на крісло Президента технологічно кампанія не ділитиметься на перший і другий тур – це буде цілісна безперервна стратегія, з гіпотетичним посиленням з боку кандидатів, які долучилися як віп-агітатори.
«Таким чином може бути вирішена одвічна проблема роз`єднаності політичної еліти в критичний для країни час. Інакше, в країні активно розповсюджуватиметься правило – переможців не судять. І тоді не працюватимуть жодні політичні гарантії для учасників цих виборів», - вважає експерт.