Партія Катеринчука визначиться, кого підтримає на виборах Президента

У п’ятницю, 4 грудня 2009 року відбудеться V з’їзд Європейської партії України. Серед питань порядку денного планується розглянути формат участі партії у місцевих виборах 2010 року та визначитися з підтримкою кандидата на пост Президента України. З’їзд проходитиме в приміщенні Українського дому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 2. Початок роботи з’їзду о 12:00 год.

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