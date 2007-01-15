На скільки Україна залежить від російського газу (дослідження Конгресу США)

Україна на третину залежить від російського газу, зазначається в довідці, опублікованій дослідницькою службою Конгресу США, повідомляє «Washington ProFile».

У документі вказано, що Росія є найбільшим у світі експортером газу, і багато держав повністю або значною мірою залежать від російських поставок.

За даними служби, в 2006 році російський газ забезпечував 99% потреб Словаччини і Болгарії, 98% - Фінляндії, 82% - Греції, 77% - Чехії, 69% - Австрії, 65% - Туреччини, 64% - Угорщини, 52% - Словенії, 43% - Польщі, 39% - Німеччини, 31% - Італії, 24% - Франції, 22% - Румунія і 6% - Нідерландів.

Литва, Латвія, Естонія і Молдова залежать від російського газу на 100%. Білорусь - на 99%, Україна - на 35%.

Також наголошується, що тимчасове припинення поставок газу Україні і Молдові в 2006 році погіршило репутацію Росії як надійного постачальника і примусило багатьох пострадянських держав і європейські країни шукати нові джерела енергії.