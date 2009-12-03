Експерт: українці хочуть Президента з чіткими повноваженнями

Українці бачать кризу парламентаризму і хочуть Президента з чітко визначеними повноваженнями. Такий висновок зробив директор Інституту стратегічних досліджень, член політради «Нашої України» Юрій Рубан, ознайомившись з попередніми підсумками всенародного обговорення проекту Конституції Віктора Ющенка. Про це повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка.

Експерт відзначив досить високу активність людей у процесі обговорення: «Навряд чи хтось розраховував, що громадяни відкладуть усі справи і почнуть вивчати текст Конституції, однак активність людей виявилася дуже високою. Люди розуміють, що в Україні відбуваються загрозливі для її майбутнього процеси», - зазначив експерт.

Аналізуючи політичну ситуацію в країні та меседжі основних політиків, Рубан зауважив, що їх можна розділити на дві категорії. Одні обіцяють «простий шлях» – «оберіть нас і ми наведемо лад в країні». Натомість Президент Ющенко пропонує спочатку зафіксувати правила і повноваження, щоб було зрозуміло, хто за що відповідає в державі.

«І результати обговорення свідчать про те, що в Україні формується ядро людей, які відкидають «прості рішення» та розуміють, що насамперед потрібні чіткі правила і баланс влади», - наголошує директор Інституту стратегічних досліджень.

Також, аналізуючи результати обговорення Конституції, Рубан зауважив, що українці бачать кризу парламентаризму.

«Верховна Рада втратила здатність повноцінно працювати, вона відпустила уряд у вільне плавання і не може контролювати його діяльність. Крім того парламент не може нічого сказати країні про бюджет, - наголосив Рубан. – Люди це розуміють і про це свідчить високий відсоток підтримки громадянами тих змін, що стосуються парламенту – зменшення кількості депутатів, скасування недоторканності тощо».

Крім того, експерт наголосив - більшість громадян вважають, що зміни до Конституції слід вносити до виборів, а також що суспільство хоче мати Президента з чітко визначеними повноваженнями, який відповідав би перед суспільством.

«Люди не хочуть повторення досвіду 2004 року, коли обирали главу держави з одними повноваженнями, а отримали з іншими. Крім того, переважна більшість людей переконана, що вносити зміни до Конституції слід за рішенням референдуму», - додав Рубан.

Також директор Інституту стратегічних досліджень подякував громадянам та організаціям, які взяли участь в обговоренні, за активну громадянську позицію.