Авторкою радіодиктанту національної єдності 2025 стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Читатиме текст акторка Наталія Сумська. Про це оголосило Українське радіо.

Як розповіли в етері радіо член правління Суспільного Мовлення і керівник проєкту "Радіодиктант національної єдності" Дмитро Хоркін та координаторка радіодиктанту і виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько, тексту радіодиктанту ще немає.

"Тексту ще немає. Текст у процесі народження. Текст з'являється за декілька днів до самої події. Зі всіма змінами, уточненнями", — зазначила Шелудько.

Євгенія Кузнєцова - українська письменниця, перекладачка, докторка філософії. Євгенія є авторкою книжок "Спитайте Мієчку", "Готуємо в журбі", дослідження "Мова-меч: як говорила радянська імперія". Її роман "Драбина" став книгою року BBC у 2023 році й увійшов до короткого списку літературної премії Центральної Європи Angelus у 2025-му.

Крім того, як зазначило Суспільне, Євгенія перекладає з англійської, німецької та іспанської й має науковий ступінь у галузі міжнародних та міжкультурних досліджень. Як науковиця вона досліджує питання взаємовпливу суспільства і медіа.

Наталія Сумська давно відома своїми ролями в театрі та кіно. Вона народна артистка, телеведуча. Зіграла у знакових театральних постановах творів української й світової класики: "Енеїда", "Кайдашева сім'я", "Пігмаліон", "Грек Зорба", "Цар Едіп" тощо. Має нагороди театральної премії "Київська пектораль", кінопремії "Золота дзиґа" та Шевченківську премію.

Коли писатимуть диктант

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у понеділок, 27 жовтня об 11:00 — до Дня української писемності та мови.

Радіодиктант транслюється:

на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на YouTube-каналі Українського Радіо;

на Facebook-сторінках Суспільного;

а також у застосунках suspilne.radio та "Дія".

Коли розпочалася традиція радіодиктанту

Нагадаємо, що радіодиктант проводиться щороку - і тепер українці писатимуть його вже у 25 раз. Започаткували його у 2000 році співробітники Українського радіо.

Тексти для диктанту завжди унікальні, авторські. Вони не надто складні, але і легкими назвати їх не можна.

Після написання свою роботу слід надіслати на перевірку звичайною поштою або на електронну пошту. А після перевірки організатори оголосять імена тих, хто написав без помилок.

