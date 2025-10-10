З 11 жовтня місто переходить у режим тестування.

Львів відкладає початок опалювального сезону на кілька тижнів через обстріли Росії. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

"Зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно - аби взимку тепло таки було", - зазначив Садовий.

Мер Львова закликав мешканців забезпечити себе альтернативними джерелами тепла й допомогти тим, хто не впорається самостійно.

За його словами, з 11 жовтня місто переходить у режим тестування.

"Маємо перевірити всі наші ресурси, механізми, забезпечення й оперативність. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту", - зазначив Садовий.

Крім того, він відмітив, що цими вихідними у Львові відключать світлофори від основного живлення і переведуть їх на альтернативні джерела, щоб переконатися, що у випадку блекауту вони працюватимуть.

"Зима може бути складною. Сьогоднішня ніч у Києві це вкотре довела", - підкреслив міський голова.

У ніч на 10 жовтня Російська Федерація завдала комбінованого удару по Україні з застосуванням ударних БпЛА та ракет повітряного та наземного базування.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, комбінований удар, значна частина ракет в ударі – балістичні.

У багатьох областях сталися перебої зі світлом, були введені графіки відключень. У Києві виникли проблеми з електропостачанням в Голосiївському, Дарницькому, Деснянському, Днiпровському, Подiльському, Святошинському районах.

