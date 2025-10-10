Законопроєкт продовжує дію програми сприяння безпеці України до 2028 року.

Сенат США схвалив законопроєкт про оборонну політику, який передбачає виділення 925 мільярдів доларів на національну оборону. Документ планується також виділення 500 млн доларів для України в межах програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), що на 200 млн доларів більше, ніж було передбачено на 2025 рік.

Як пише The New York Times, законопроєкт був ухвалений 77 голосами "за", проти було 20. Голосування відбулося пізно ввечері на 9 день припинення роботи федерального уряду.

Зазначається, що законопроєкт продовжує дію програми USAI до 2028 року та збільшує її фінансування до 500 мільйонів доларів проти 300 млн доларів, схвалених на поточний рік.

Відео дня

"Законопроєкт дозволяє важливі інвестиції в ключові технології, такі як штучний інтелект, безпілотні системи та гіперзвукові системи, а також забезпечує реальний прогрес у модернізації наших кораблів, літаків та бойових машин", – цитує видання сенатора Джека Ріда з Комітету Сенату з питань збройних сил.

Як пише The Hill, ухвалення законопроєкту дозволяє комітетам Палати представників і Сенату з питань збройних сил розпочати складний процес переговорів, під час якого законодавці працюють над компромісом між версіями кожної палати.

Допомога США для України - останні новини

У липні 2025 року Комітет Сенату США зі збройних сил затвердив 500 мільйонів доларів безпекової допомоги для України у рамках законопроєкту про національну оборону США на 2026 фінансовий рік.

Цей законопроєкт є щорічним документом, який визначає рівень фінансування та повноваження збройних сил США, і гарантує, що американські військові мають необхідні ресурси для виконання своїх завдань.

Вас також можуть зацікавити новини: