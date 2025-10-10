Метро на лівий берег не працює.

У Києві після нічної атаки росіян метрополітен працюватиме з певними обмеженнями через складну енергетичну ситуацію. Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.

Червона лінія: поїзди курсуватимуть між станціями "Академмістечко" — "Арсенальна", інтервал руху — 6 хвилин.

Синя лінія: поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" - "Теремки", інтервал руху - 6 хвилин.

Зелена лінія: поїзди курсуватимуть між станціями "Сирець" — "Кловська", інтервал руху — 7 хвилин.

Водночас рух поїздів між станціями "Славутич" та "Червоний хутір" наразі неможливий через поточну ситуація з електроживленням.

Водночас в "Укрзалізниці" повідомили, що Київська кільцева електричка курсуватиме за планом, можливі незначні затримки через пропуск пріоритетних поїздів.

Атака на Україну - що відомо

З вечора 9 жовтня російські окупаційні війська тероризували Україну "Шахедами. У Києві внаслідок атаки повністю знеструмлено лівий берег, палала багатоповерхівка, багато постраждалих.

У Запоріжжі внаслідок атаки у лікарні помер 7-річний хлопчик.

