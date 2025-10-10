У Києві після нічної атаки росіян метрополітен працюватиме з певними обмеженнями через складну енергетичну ситуацію. Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.
Червона лінія: поїзди курсуватимуть між станціями "Академмістечко" — "Арсенальна", інтервал руху — 6 хвилин.
Синя лінія: поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" - "Теремки", інтервал руху - 6 хвилин.
Зелена лінія: поїзди курсуватимуть між станціями "Сирець" — "Кловська", інтервал руху — 7 хвилин.
Водночас рух поїздів між станціями "Славутич" та "Червоний хутір" наразі неможливий через поточну ситуація з електроживленням.
Водночас в "Укрзалізниці" повідомили, що Київська кільцева електричка курсуватиме за планом, можливі незначні затримки через пропуск пріоритетних поїздів.
Атака на Україну - що відомо
З вечора 9 жовтня російські окупаційні війська тероризували Україну "Шахедами. У Києві внаслідок атаки повністю знеструмлено лівий берег, палала багатоповерхівка, багато постраждалих.
У Запоріжжі внаслідок атаки у лікарні помер 7-річний хлопчик.