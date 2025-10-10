Російський диктатор Володимир Путін відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про удари по Кремлю "Томагавками" та анонсував появу нового озброєння. Нові заяви пролунали під час пресконференції в Душанбе.
"Погрози Зеленського вдарити по Кремлю "Томагавками" не тільки шантаж, а й понти", - заявив очільник Кремля.
Путін додав, що у відповідь на цю заяву Росія посилить системи ППО.
При цьому, він зазначив, що "перегони ядерних озброєнь вже розпочалися" й Росія відповість тим же, "якщо деякі країни вирішать провести випробування ядерної зброї".
"Думаю, найближчим часом буде можливість повідомити про нову зброю, яку ми колись анонсували. Якщо ні, значить, ні — шкода буде, бо взагалі нічого не залишиться", - сказав російський диктатор.
Також Путін поділився деталями своєї розмови на Алясці з президентом США Дональдом Трампом та додав, що Росія та Америка знають, куди рухатися та чого прагнути, щоб зупинити війну в Україні "мирним шляхом".
Російський диктатор відзначив зусилля голови Білого дому в завершенні війни в Газі.
"Дональд докладає зусиль, працює над питаннями досягнення миру, ось яскравий приклад — ситуація на Близькому Сході, якщо все вийде, адже це історична подія", - зауважив Путін.
Війна в Україні: останні новини
Раніше УНІАН повідомляв, що воєнний експерт Павло Нарожний припустив, що російський диктатор Володимир Путін визнав збиття азербайджанського літака в Казахстані російськими ППО, бо не хоче, щоб Азербайджан продав Україні радянську зброю. Саме тому, на думку експерта, Путін підняв на зустрічі з Алієвим першим питання авіакатастрофи літака, бо воно є болючим для Азербайджану.
Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський припустив, що через масштабну мобілізацію в Росії рейтинги кремлівського диктатора б впали. Більше того, для виправлення ситуації, йому тоді доведеться розпочати велику війну в Європі, аби демонструвати якісь успіхи. При цьому, президент України вважає, що Путін особисто боїться припинення вогню, тому що тоді відновити війну йому буде складно.