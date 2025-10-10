Також кремлівський диктатор заявив, що в Росії може з'явитися нова зброя.

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про удари по Кремлю "Томагавками" та анонсував появу нового озброєння. Нові заяви пролунали під час пресконференції в Душанбе.

"Погрози Зеленського вдарити по Кремлю "Томагавками" не тільки шантаж, а й понти", - заявив очільник Кремля.

Путін додав, що у відповідь на цю заяву Росія посилить системи ППО.

При цьому, він зазначив, що "перегони ядерних озброєнь вже розпочалися" й Росія відповість тим же, "якщо деякі країни вирішать провести випробування ядерної зброї".

"Думаю, найближчим часом буде можливість повідомити про нову зброю, яку ми колись анонсували. Якщо ні, значить, ні — шкода буде, бо взагалі нічого не залишиться", - сказав російський диктатор.

Також Путін поділився деталями своєї розмови на Алясці з президентом США Дональдом Трампом та додав, що Росія та Америка знають, куди рухатися та чого прагнути, щоб зупинити війну в Україні "мирним шляхом".

Російський диктатор відзначив зусилля голови Білого дому в завершенні війни в Газі.

"Дональд докладає зусиль, працює над питаннями досягнення миру, ось яскравий приклад — ситуація на Близькому Сході, якщо все вийде, адже це історична подія", - зауважив Путін.

Раніше УНІАН повідомляв, що воєнний експерт Павло Нарожний припустив, що російський диктатор Володимир Путін визнав збиття азербайджанського літака в Казахстані російськими ППО, бо не хоче, щоб Азербайджан продав Україні радянську зброю. Саме тому, на думку експерта, Путін підняв на зустрічі з Алієвим першим питання авіакатастрофи літака, бо воно є болючим для Азербайджану.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський припустив, що через масштабну мобілізацію в Росії рейтинги кремлівського диктатора б впали. Більше того, для виправлення ситуації, йому тоді доведеться розпочати велику війну в Європі, аби демонструвати якісь успіхи. При цьому, президент України вважає, що Путін особисто боїться припинення вогню, тому що тоді відновити війну йому буде складно.

