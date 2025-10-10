Чорновол відмовилася вертатися в Раду та займати місце Андрія Парубія

Їй дозволили не подавати документи, поки триває служба в ЗСУ. А через рік знову чекатимуть у Раді.

Тетяна Чорновол вирішила продовжити військову службу на лінії бойового зіткнення і поки не йти до Верховної Ради України. Про це вона повідомила у Facebook.

Чорновол мала зайти до Верховної Ради України по списку партії "Європейська солідарність" замість народного депутата України Андрія Парубія, якого було вбито у Львові. Але Чорновол наголосила, що війна є найбільшою загрозою державності.

"Я прийняла рішення - продовжити службу на лінії бойового зіткнення", - повідомила вона.

При цьому зазначила, що бойова робота на лінії бойового зіткнення зараз дуже важлива.

"Наразі, головна проблема країни - мобілізація. На фронті дуже не вистачає військових, а тил буксує давати нам поповнення. Ганебне "ухилянство" облагороджується політичними гаслами: "хай спочатку депутати підуть". Я демонструю приклад, що я депутат вибираю не парламенську залу, а службу в армії", - наголосила вона.

Чорновол зазначає. що хоче бути прикладом для жінок, які вигризають собі шлях в бойові командири. "Я вже четвертий рік бойовий командир. Це означає, що я безпосередньо знаходжуть на лінії бойового зіткнення. Командую взводом і особисто "мінусую" ворога "Стугною" і ФПВ, особисто підбивала танки. Це досить рідкісна роль для жінки в українській армії, адже гендерна більшість в армії, яка логічно складається з чоловіків, не хоче щоб ними в бою командувала жінка", - підкреслила вона.

При цьому додала, що є винятки, які підтверджують, що жінка може бути бойовим командиром. Вона наголосила, що головне для командира відповідальність за життя своїх підлеглих.

"Отож я не кину своїх хлопців і свій взвод.. Воюємо далі", - підкреслила вона.

При цьому вона наголосила, що не склала депутатські повноваження.

"Я звернулася до ЦВК, дати мені відстрочку на рік для виконання бойових задач. Дякую ЦВК за державницьку позицію, моя заява знайшла розуміння і була погоджена. Тепер у мене є рік, щоб ми перемогли агресора і я отримала моральне право залишити фронт", - зазначає Чорновол.

Що вирішили в ЦВК

Як повідомила пресслужба Секретаріату Центральної виборчої комісії, до ЦВК 6 жовтня 2025 року надійшла заява Тетяни Чорновол, обраною народною депутаткою України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

В повідомленні сказано, що у заяві йшлося про наявність поважних причин, що перешкоджають Тетяні Чорновол у встановлений законом двадцятиденний строк подати документи, необхідні для реєстрації її народною депутаткою України, та було прохання продовжити такий строк до одного року, у зв’язку із проходженням нею військової служби в Cилах безпеки і оборони України.

"Розглянувши вказану заяву, Комісія, відповідно до законодавства, визнала зазначені в ній причини поважними та встановила строк подання Тетяною Чорновол до ЦВК документів, необхідних для її реєстрації народною депутаткою України, до 6 жовтня 2026 року включно", - сказано в повідомленні пресслужби.

Начальник пресслужби управління комунікації та інформаційної політики Секретаріату Центральної виборчої комісії Володимир Вирва підтвердив УНІАН, що Чорновіл має ще рік, щоб зайти в Раду. При цьому за цей період її не може випереди наступний кандидат з партійного списку.

Вбивство Андрія Парубія

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня 2025 року у Львові був убитий народний депутат, колишній голова Верховної Ради України Андрій Парубій. У його вбивстві підозрюють 52-річного Михайла Сцельнікова.

В СБУ зазначили, що зібрано докази того, що підозрюваний діяв на замовлення спецслужб РФ. Йому повідомили про підозру у державній зраді.

Наступною у списку партії "Європейська солідарість", від якої обирався Парубій, йде Тетяна Чорновол. Тому вона мала зайти до Верховної Ради у статусі народного депутата.

