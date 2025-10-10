За словами військового, основний удар окупантів був зосереджений на критичній інфраструктурі.

Масована повітряна атака, яку в ніч на 10 жовтня здійснила російська армія проти України, відрівзяється великою кількістю балістичних ракет та їхньою розосередженістю.

Про це в етері телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат. "Черговий комбінований удар – велика кількість різних типів повітряного нападу – це й безпілотники, й балістичні, аеробалістичні крилаті та авіаційні ракети. Удар сьогодні - розосереджений, не по одній певній області. Постраждали різні регіони. Особливість цього удару - це застосування великої кількості балістичних ракет. Окрім двох аеробалістичних "Кинджалів", було одразу запущено 14 балістичних ракет "Іскандер-М", або М/KN-23", - сказав Ігнат.

За його словами, армія РФ застосувала понад 30 ракет, та понад 200 – саме ударних дронів, решта БПЛА також мала певну бойову частину. Атакував ворог, додав військовий, з різних напрямків різні регіони. Основний удар був зосереджений на критичній інфраструктурі. Зокрема, ворог ставить собі за ціль енергетику, по якій сьогодні і завдав "акцентований" удар.

"Бачимо жахливі наслідки, на жаль, є постраждалі, загиблі…", - акцентував Ігнат.

За його даними, сьогодні зенітно-ракетні комплекси Patriot перехопили 4 балістичні ракети РФ. Ці системи, додав військовий, гарно діють, але радіус їхньої дії – лише кілька десятків кілометрів. Для повноцінного прикриття всіх обласних центрів від балістичних ракет наявної кількості комплексів не вистачає.

Нічна атака росіян на Україну

В ніч на 10 жовтня російська армія завдала комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА та ракет повітряного та наземного базування.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 497 засобів повітряного нападу - 32 ракети та 465 БпЛА. Зокрема, ударні БпЛА типу Shahed, "Гербера" були запущені з Курська, Міллерове, Шаталове, Орла тощо, дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" - з повітряного простору Липецької області (РФ), 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 – з окупованого Криму, а також – з Ростовської та Брянської областей РФ.

