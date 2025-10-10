Гігант оборонки: в Україні остаточно ліквідують легендарний завод радіоприладів

Після десятиліть роботи завод, що колись випускав електроніку для ракет і літаків, остаточно зникає з промислової карти України.

Господарський суд Чернігівської області визнав банкрутом ПрАТ "Чернігівський завод радіоприладів" (ЧеЗаРа) та відкрив ліквідаційну процедуру. Підприємство, яке колись випускало системи для ракет і літаків, офіційно припиняє існування, повідомляється в судовому реєстрі.

Завод, заснований у 1960-х роках, входив до системи Міністерства радіопромисловості СРСР і у 1970–1980-х роках був найбільшим роботодавцем Чернігова — на підприємстві працювало понад 10 тисяч людей. ЧеЗаРа виробляла радіолокаційні системи, блоки керування для ракет, військову та космічну електроніку.

Після 2014 року завод утратив більшість оборонних контрактів, насамперед із Росією, і поступово зупинив виробництво. До моменту банкрутства борги підприємства перевищили 95 мільйонів гривень, з яких понад 74 мільйони — перед податковою службою.

У 2025 році кредитори вирішили розпочати ліквідацію. Згідно з інвентаризацією, від колишнього гіганта залишилися лише кілька сховищ, старі трактори, енергетичний розподільний пункт і ділянка площею 0,23 гектара.

Діяльність ЧеЗаРа - останні новини

В останні роки діяльності завод виготовляв електронні вузли для бронетехніки, співпрацюючи з "Кузнею на Рибальському", Київським і Житомирським бронетанковими заводами.

Після зупинки виробництва на базі підприємства у 2018 році створили нову компанію — ТОВ "Чезара Телеметрія", яка продовжила роботу в обмеженому форматі.

