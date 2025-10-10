Військовий зазначив, що росіяни вдаються до різних кроків, для того що зробити свої дрони малопомітними.

З погіршенням погодних умов дрони, які російська армія запускає по Україні, стало важче збивати.

Про це в етері телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат. Він деталізував, що найважче збивати БПЛА біля кордону з РФ.

"Останнім часом ми бачимо багато... прольотів ударних й розвідувальних БПЛА саме на північному напрямку. Дуже багато в Чернігівській і Сумській областях. Ворог використовує БПЛА різних типів. Збивати складно близько до кордону. Знаємо, що там ворог має багато засобів протиповітряної оборони, які будуть діставати, якщо буде направлений наш літак, наприклад", - пояснив Ігнат.

Навіть наземні засоби, додав військовий, можуть бути атаковані ворогом, у тому числі – балістикою. Тому перехоплювати російські дрони у вказаних регіонах складно. Тим паче, за словами Ігната, що погодні умови несприятливі по всій території України.

Він пояснив, що якщо погана видимість, то результати бойової роботи авіації, дронів-перехоплювачів та мобільних вогневих груп можуть бути нижчими.

"Причина проста – ціль потрібно бачити", - констатував представник Повітряних сил.

Він додав, що з початку повномасштабного вторгнення ворог постійно вдосконалює засоби повітряного нападу, у тому числі "Шахеди", які, наприклад, перефарбовують у чорний колір, щоб вони були менш помітними, встановлюють на них відеокамери тощо.

Нічний удар по Україні

Як писав УНІАН, вночі 10 жовтня армія РФ запустила по Україні 465 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів). Близько 200 із них – саме ударні "Шахеди". За попередніми даними, Силам оборони вдалося збити (подавити) 405 ворожих БпЛА.

Ігнат також повідомляв, що особливість сьогоднішньої атаки полягає у тому, що Росія запустила багато балістики – понад 30 одиниць.

