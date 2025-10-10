Більшу кількість цієї техніки Україна використовує в обороні, зауважив Арсен "Лемко" Дмитрик.

Росіяни активно використовують дощову погоду для штурму українських позицій. Про це в розмові з TWZ розповів Арсен "Лемко" Дмитрик - підполковник, начальник штабу підрозділу.

Він також розповів, яким чином Сили оборони України стримують російські штурми:

"Ми побудували різні перешкоди. Фізичні перешкоди допомагають нам захищатися, і це робота наших інженерних підрозділів, які будують окопи тощо. Ми використовуємо технології дистанційного мінування. Ми використовуємо різні типи безпілотних літальних апаратів. Це дрони FPV і більші дрони з крилами. З нашого боку завжди є два-три танки, які завжди готові до бою".

Він також зазначив, що Україна переважно використовує танки в оборонних позиціях. Водночас росіяни, за словами військового, не дуже часто використовують танки на фронті.

"Вони використовують бронетехніку та невеликі групи штурмових військ, які пересуваються пішки або на мотоциклах. Ворог використовує танки та бронетехніку, щоб пробити пролом в українських лініях оборони. Після того як вони пробивають цей пролом, вони перекидають піхоту на звичайні машини або мотоцикли", - додав Дмитрик.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс" розповів, що російські ДРГ почали заходити до Костянтинівки Донецької області. Він зазначив, що Сили оборони тримають свої позиції. Однак завдяки тактичним успіхам росіяни можуть незабаром отримати більш вигідне оперативне положення. І це, за його словами, може мати погані наслідки.

За словами військового оглядача Дениса Поповича, окупанти не полишають спроб просуватися і на Добропільському напрямку. Він додав, що РФ перекидає туди свої сили та засоби. Тому говорити про повну стабілізацію фронту там зарано.

