На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Тривають відновлювальні роботи після масштабної ракетно-дронової атаки на українську енергосистему. Аварійні відключення застосовуються у семи українських областях та місті Києві.

Міністерство енергетики у Telegram-каналі повідомило, що наразі в Черкаській області енергопостачання відновлене.

За даними енергетичного відомства, станом на 14:30 аварійні відключення застосовуються у м. Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.

Відео дня

"На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень", - зазначається у повідомленні.

У Міненерго повідомляють, що енергетикам вже вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів на Харківщині.

"Споживачі Черкаської області - повністю заживлені", - додають у міністерстві.

Тобто на Черкащині повністю відновлено енергопостачання.

Зі свого боку, віцепрем’єр Олексій Кулеба проінформував, що у Києві вже відновили водопостачання для 2 мільйонів абонентів, "проте ще 4 тисячі будинків залишаються без води, роботи тривають".

"На Кіровоградщині водопостачання почнемо запускати близько 18 години", - зауважив міністр.

Атака РФ на українську енергетику

У ніч на 10 жовтня Росія завдала масованого удару по об’єктах енергоінфраструктури України, внаслідок чого у багатьох областях наявні перебої зі світлом, введені графіки відключень. Внаслідок атаки у Києві виникли проблеми з електропостачанням в Голосiївському, Дарницькому, Деснянському, Днiпровському, Подiльському, Святошинському районах. У частини споживачів столиці енергопостачання вже відновили.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вночі російські окупанти вдарили по Україні понад 450 дронами і понад 30 ракетами.

Вас також можуть зацікавити новини: