Київська влада не забезпечила захист трансформаторів однієї зі столичних ТЕЦ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко
"На одній з Київських ТЕЦ постраждали блочні трансформатори – блок не може видати в мережу потужність. Постраждали не від "балістики" – їх розбили прості дрони. Трансформатори були незахищені", – написав державний діяч.
Він нагадав, що столичні ТЕЦ - власність міста і повну відповідальність за них несуть Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація (КМДА).
"Вчора на сесії наші браві міські депутати проголосували за виділення собі улюбленим по 12,5 млн грн кожному для "виконання депутатських обіцянок. Це абсолютно "ліва" бюджетна стаття, якою просто "купують" депутатів і яка дає можливість безконтрольно використовувати ці гроші заради власного піару", – вважає Кучеренко.
Нардеп додав, що вартість укриття для одного трансформатора становить приблизно 50 мільйонів гривень, тоді як вартість "нахабної програми" для платників податків в Києві обійдеться у 1,5 мільярда гривень на рік.
Атака Росії на енергетику України – останні новини
Нагадаємо, вночі росіяни атакували об'єкти енергетики у багатьох областях України. Через це виникли перебої зі світлом, були введені графіки відключень. Значні перебої зі світлом та транспортом спостерігали в Києві. Повідомлялося, що у Печерському районі падіння уламків спричинили пожежу в багатоповерхівці.
Окрім столиці найбільш складна ситуація спостерігалася в Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. В "Укренерго" заявили, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.