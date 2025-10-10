На одній зі столичных ТЕЦ постраждали блочні трансформатори.

Київська влада не забезпечила захист трансформаторів однієї зі столичних ТЕЦ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко

"‎На одній з Київських ТЕЦ постраждали блочні трансформатори – блок не може видати в мережу потужність. Постраждали не від "‎балістики"‎ – їх розбили прості дрони. Трансформатори були незахищені"‎, – написав державний діяч.

Він нагадав, що столичні ТЕЦ - власність міста і повну відповідальність за них несуть Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"‎Вчора на сесії наші браві міські депутати проголосували за виділення собі улюбленим по 12,5 млн грн кожному для "‎виконання депутатських обіцянок. Це абсолютно "‎ліва"‎ бюджетна стаття, якою просто "‎купують"‎ депутатів і яка дає можливість безконтрольно використовувати ці гроші заради власного піару"‎, – вважає Кучеренко.

Нардеп додав, що вартість укриття для одного трансформатора становить приблизно 50 мільйонів гривень, тоді як вартість "‎нахабної програми"‎ для платників податків в Києві обійдеться у 1,5 мільярда гривень на рік.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували об'єкти енергетики у багатьох областях України. Через це виникли перебої зі світлом, були введені графіки відключень. Значні перебої зі світлом та транспортом спостерігали в Києві. Повідомлялося, що у Печерському районі падіння уламків спричинили пожежу в багатоповерхівці.

Окрім столиці найбільш складна ситуація спостерігалася в Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. В "Укренерго" заявили, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

