Конституційні обмеження, запроваджені після Другої світової, забороняють Бундесверу діяти всередині країни, навіть попри зростання російських провокацій.

Німеччина опинилася перед новою дилемою безпеки: її армія не має права збивати ворожі безпілотники, які з’являються у повітряному просторі країни. Як повідомляє POLITICO, історичні обмеження, що виникли після падіння нацизму, сьогодні фактично паралізують оборону від російських шпигунських і провокаційних дронів.

Конституція ФРН, ухвалена 1949 року, забороняє Бундесверу брати участь у внутрішніх операціях безпеки. Таке рішення було ухвалено після того, як у часи Імперської Німеччини та Веймарської республіки армію часто використовували проти власних громадян — насамперед лівих політичних рухів.

Проте нині, коли Кремль активно тестує межі європейської безпеки, ці гарантії мають несподіваний побічний ефект. Бундесвер може збивати дрони лише над військовими базами, а не в цивільному повітряному просторі. Водночас поліція, яка має на це законне право, просто не володіє необхідними технічними засобами.

"Ми мусимо змінити закон, щоб Бундесвер мав повноваження діяти, коли йдеться про захист країни", — наголосив голова оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовекамп.

Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт уже запропонував створити спеціальний підрозділ у федеральній поліції та національний центр захисту від дронів, який об’єднає ресурси військових, поліції та розвідки. Водночас юристи сумніваються, що навіть такий закон відповідатиме Конституції.

Через політичні розбіжності в коаліції канцлера Фрідріха Мерца та зростання впливу крайніх партій, змінити Основний закон буде надзвичайно складно.

"Світ змінився, і вже не існує чіткої межі між внутрішньою та зовнішньою безпекою", — зауважив Рьовекамп. — "Ми мусимо адаптувати Конституцію до нової реальності".

Дрони над Європою

Європа планує створити "стіну дронів" через невідомі дрони над своєю територією. Концепція ще остаточно не ухвалена, але небезпеки, яким ця "стіна дронів" покликана запобігти, є реальними.

Уряд Німеччини оголосив, що дозволить поліції збивати невідомі дрони у своєму повітряному просторі, що становитимуть загрозу. Також були проведені консультації з Ізраїлем та Україною щодо питань власної оборони, щоб протистояти польотам безпілотників над стратегічними об'єктами, у яких підозрюють Москву.

