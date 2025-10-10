Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,11 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 13 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,60 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,11 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 10 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,66/41,69 грн/дол., а євро - 48,23/48,25 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 10 жовтня подорожчав на 2 копійки і складає 41,67 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 15 копійок і складає 48,50 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 41,07 гривні, а євро - за курсом 47,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 6 копійок і складає 41,72 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,25 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні подорожчав на 2 копійки і складає 48,60 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 47,80 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: