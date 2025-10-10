Португалія збільшила закупівлі російських енергоресурсів на понад 160%.

Країни Європейського Союзу виступають формальними союзниками Києва в його боротьбі проти Росії. Водночас деякі з них збільшили імпорт російських енергоносіїв, що приносить Москві мільярди євро, критично важливих для продовження війни проти України, повідомляє Reuters.

Спираючись на дані CREA фахівці з’ясували, що за перші вісім місяців 2025 року країни блоку імпортували енергоносіїв з РФ на понад 11 млрд євро. Майже половину загальної вартості закупівель російських енергоресурсів сьогодні становить скраплений природний газ.

Одразу сім із 27 країн-членів Євросоюзу збільшили вартість свого імпорту порівняно з попереднім роком, у тому числі п'ять країн, які підтримують Україну у війні.

Наприклад, Франція збільшила закупівлі російських енергоносіїв на 40% до 2,2 млрд євро, тоді як Нідерланди збільшили закупівлі на 72% до 498 млн євро.

Вартість імпорту російських енергоносіїв до Угорщини цього року зросла на 11%, до Бельгії – на 3%, до Хорватії – на 55%, до Румунії – на 57%, а до Португалії – на 167%.

Значний обсяг імпорту – сукупно 5 млрд євро – припадає на Угорщину та Словаччину. Останні підтримують тісні зв’язки з Кремлем і відкидають будь-які спроби відмовитися від російського газу.

У Бельгії заявили, що зростання пов'язане з санкціями ЄС, які заборонили реекспорт російського СПГ за межі блоку. Це означає, що СПГ, який прибував, повинен розвантажуватися в Бельгії, а не перевантажуватися з судна на судно для подальшого транспортування.

У Міністерстві енергетики Португалії заявили, що країна імпортувала лише незначні обсяги російського газу, і що обсяги поставок протягом року будуть меншими, ніж у 2024-му.

Варто сказати, що загалом з 2021 року Європейський Союз пройшов великий шлях у питанні зменшення енергетичної залежності від Росії.

У 2021 році блок імпортував російські енергоносії на суму понад 133 мільярди євро. Таким чином, Євросоюз зменшив закупівлі російських енергоресурсів приблизно на 90%.

Експорт російських енергоресурсів – останні новини

Раніше The Times повідомило, що європейці щомісяця закуповують у РФ нафту і газ на понад мільярд євро. Найбільшими імпортерами російського газу в Європу за останній рік стали, зокрема, Іспанія, Бельгія, Франція та Угорщина.

За словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Будапешт не може відмовитися від російських енергоносіїв, оскільки відмова від російської нафти та газу може вдарити по економіці країни.

