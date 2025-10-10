Ці безпілотники будуть відправлятися до України.

Україна та Велика Британія планують спільно виготовляти дрони-перехоплювачі для боротьби з роями безпілотників типу "Шахед", які щодня запускає Росія по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої країни. Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначив міністр оборони Великої Британії Люк Поллард, проєкт "Octopus" наразі знаходиться на стадії перемовин та може бути реалізований найближчими місяцями.

"Дуже скоро ми будемо виробляти близько 2000 безпілотників на місяць і спеціально відправляти їх в Україну, щоб вони могли бути використані для перехоплення російських безпілотників", - зауважив він в інтерв'ю Bloomberg в кулуарах Форуму оборонної промисловості в Києві.

За словами Полларда, виробництво дронів-перехоплювачів спершу буде розташоване у Великій Британії та організоване досить гнучко, аби реагувати на мінливі потреби на фронті.

"Велика Британія є видатним лідером у галузі досліджень і розробок та передового виробництва, тому ми можемо додати те, чого нашим українським друзям бракує в цьому плані. Ми маємо бути швидкими і маємо бути першими", - сказав британський міністр.

Він додав, що Велика Британія планує інші проєкти з Україною, а саме виробництво планерів.

"Ми починаємо з безпілотників з очевидних причин. Але загалом Україна є для нас важливим партнером у створенні технологій, необхідних для стримування Росії та переозброєння Європи", - запевнив Поллард.

Як писав УНІАН, Європарламент ухвалив резолюцію із закликом збивати літаки РФ у повітряному просторі ЄС. Депутати закликали держав-членів реагувати спільно, зокрема через створення механізму швидкого збиття повітряних загроз.

"ЄС повинен продемонструвати рішучість і сигналізувати, що будь-яка третя країна, яка намагається порушити суверенітет держави-члена, негайно зіткнеться з помстою. Депутати Європарламенту також закликають Раду та Комісію підвищити ефективність і вплив санкцій проти Росії, щоб остаточно підірвати здатність країни продовжувати вести свою жорстоку війну агресії проти України", - йдеться у тексті резолюції.

Водночас DefenseNews писало, що ЄС повинен перейти на українську модель ведення війни, аби протистояти РФ. Зокрема Європа має прийняти швидшу, дешевшу та перевірену в бою модель ведення війни за допомогою безпілотників, яку використовує Україна.

"Ніхто не повинен думати, що можна зберігати мільйони дронів [або засобів протидії], їх не можна просто зберігати на складі, і навіть якщо це зробити, не варто очікувати, що вони будуть корисними, зважаючи на те, як швидко розвиваються події. Український підхід є дешевшим, швидшим і перевіреним на практиці проти активного супротивника, а також надзвичайно актуальним є розуміння електромагнітного спектра, оскільки Росія часто коригує та впроваджує нові методи електронної війни", - пояснив старший аналітик з питань оборони в RAND Скотт Бостон.

