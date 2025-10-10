В Україні знову почали дорожчати помідори: скільки вже коштує овоч

Здорожчання тепличних томатів стало наслідком зниження пропозиції.

Наприкінці тижня тепличні помідори в Україні надходять у продаж у діапазоні 50-60 грн/кг. Це в середньому на 51% дорожче, ніж у минулу п’ятницю, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

На цьому тижні представники тепличних комбінатів почали підвищувати відпускні ціни на гуртові партії томатів. Спричинило здорожчання овоча суттєве скорочення його пропозиції на ринку, на тлі збереження доволі високого попиту.

Виробники кажуть, що вибірки томатів у теплицях помітно поменшали через прохолодну погоду на всій території України. Більшість дрібних виробників практично завершили реалізацію товару і пропонують помідори тільки дрібним оптом.

Відео дня

При цьому якість продукції в більшості випадків залишає бажати кращого. Водночас збори у стаціонарних теплицях скоротилися і комбінати теж відпускають овочі невеликими партіями.

Ціни будуть зростати і на наступному тижні, оскільки навіть після подорожчання попит на томати залишається на високому рівні. Втім, поки що помідори в Україні коштують у середньому на 20% дешевше, ніж в жовтні минулого року.

Ціни на помідори в супермаркетах України

Кілограм томатів в Novus зараз можна знайти по 49,99 гривні.

В Сільпо томат український коштує 63,2 гривні за кілограм.

Цінник на тепличні помідори в АТБ зараз зафіксований на позначці 65,89 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Ціни на огірки в Україні ростуть без упину вже місяць поспіль. Причому сьогоднішні ціни на цей овоч на внутрішньому ринку вже навіть на 27% перевищили минулорічні.

Тим часом білокачанна капуста продовжує дешевшати через надлишок продукції, яка непридатна для тривалого зберігання. Зараз в Україні закупівельні ціни на цей овоч коливаються в діапазоні від 5 до 10 грн/кг.

Вас також можуть зацікавити новини: