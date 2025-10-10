Путіну, можливо, доведеться вибирати між продовженням війни і виплатами своїм олігархам.

Україна методично б'є по нафтогазовій інфраструктурі Російської Федерації, намагаючись завдати максимальної шкоди "гаманцю" військової машини Володимира Путіна. Для Кремля нафта і газ - головні джерела фінансування війни.

Інженер у Rand, який спеціалізується на оборонних промислових базах і закупівлях морських, повітряних, безпілотних і протиповітряних систем, Майкл Бонер у своїй колонці для The Wall Street Journal зазначив, що однієї лише нестачі нафти може бути достатньо, щоб зупинити російського ведмедя. Водночас, щоб використовувати всі свої ресурси у війні, Москві потрібні готові до використання нафтопродукти.

Зазначається, що крім черг з автомобілів і вантажівок, які очікують на паливо, наслідки поступово проявляються в економічних даних. Від 25% до 38% російських нафтопереробних потужностей виведено з ладу, і цей відсоток продовжує зростати. Атаки на залізничні мережі Росії посилюють цю проблему. У результаті Москві доведеться використовувати більше вантажівок, які менш ефективні, ніж поїзди, для перевезення товарів і ресурсів, що збільшить попит на паливо.

Сира нафта і нафтопродукти відіграють взаємопов'язані, але різні ролі. Експорт сирої нафти забезпечує дохід та іноземну валюту для імпорту військових матеріалів. Нафтопродукти забезпечують матеріали для промисловості та паливо для транспорту. Збільшення видобутку сирої нафти не виправить ситуацію з промисловим виробництвом. Воно також не зможе забезпечити рух вантажівок, танків, безпілотників або літаків.

РФ може компенсувати деяке скорочення нафтопереробних потужностей, імпортувавши паливо і скоротити його обсяг для особистого транспорту. Проте, у Москви немає запасу нафтопереробних потужностей.

Уже зараз палива не вистачає для задоволення всіх потреб промисловості та військових. Надалі наслідки для Росії наростатимуть, і Путіну доведеться обирати - виробництво військового спорядження або комерційні вимоги олігархів. Без надійних поставок російська армія стане менш мобільною, що створить можливості для нових перемог України.

Удари України по НРЗ Росії - головні наслідки

Доходи Росії від продажу нафти і нафтопродуктів знизилися в серпні до одного з найнижчих рівнів з початку повномасштабного вторгнення в Україну, згідно зі звітом Міжнародного енергетичного агентства.

За даними МЕА, у серпні доходи від експорту нафти і нафтопродуктів впали на 920 млн доларів порівняно з липнем - до 13,51 мільярда доларів, через скорочення поставок і збільшення знижки на російське "чорне золото". При цьому в Росії заговорили про можливе скорочення видобутку нафти.

Крім того, Росія збільшила морський експорт нафти до 16-місячного максимуму на тлі скорочення переробки сировини російськими нафтопереробними заводами внаслідок ударів українських безпілотників.

