Речник міністерства зауважує, що "цей абсурд" наростатиме протягом виборчої кампанії.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив українські спецслужби в тому, що вони буцімто проникли в смартфони угорців і начебто допомагають угорській опозиції. Відповідну заяву Орбан оприлюднив у соцмережі Х.

"Українська розвідка не просто стежить за Угорщиною; вона проникла туди через проукраїнську партію "Тиса". Вони проникли в суспільне життя та політику, надаючи технологічну допомогу своїм союзникам, щоб допомогти їм отримати тут владу. Колись ми казали: "росіяни вже в коморі", тепер ми повинні сказати: "українці вже у вашому смартфоні". Ми не залишимо цього без уваги!" - написав угорський прем'єр.

На цю заяву вже відреагували в українському Міністерстві закордонних справ.

Відео дня

"Ми бачимо антиукраїнську істерію, яка випромінюється з Віктора Орбана, його уряду і його посадовців. Вона не має нічого спільного з реальністю. Я хочу спростувати всі ці безумні звинувачення", - сказав на брифінгу речник МЗС Георгій Тихий.

Він додав, що звинувачення від Орбана стали постійними, а їх абсурдність лише зростає. Речник МЗС висловив жаль щодо того, що уряд Угорщини "нагнітає антиукраїнську істерію".

"На жаль, цей абсурд наростає. І мабуть, він буде ще наростати протягом виборчої кампанії", - зазначив Тихий.

Крім того, на запитання щодо виборів у Чехії Тихий зазначив, що "ми будемо з переможцем чеських виборів вести дуже конструктивний, прагматичний діалог, взаємодію, спрямовану на взаємовигідну співпрацю".

Речник МЗС також підтвердив, що ближчим часом плануються українсько-словацькі міжурядові консультації.

Українсько-угорські відносини

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський назвав єдину причину, чому Орбан активно блокує євроінтеграційні прагнення України. За його словами, це майбутні вибори в Угорщині.

Глава держави підкреслив, що напрям Європейського Союзу є головним тригером для передвиборчої кампанії Орбана, який "базує свою передвиборчу програму на тому, що, в принципі, критикує все, що Євросоюз пропонує".

Вас також можуть зацікавити новини: