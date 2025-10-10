Як зазначив захисник, це пов'язано з погодою.

Зі зміною погоди незабаром на деревах не залишиться листя, без якого майже неможливо проводити тактику невеликих піших груп, якою користується армія РФ. Про це розповів начальник штабу 1-го корпусу НГУ "Азов" Арсен "Лемко" Дмитрик в інтерв'ю TWZ.

За його словами, РФ не зможе використовувати таку тактику, адже українські війська одразу побачать її солдатів.

"Але ворог продовжує вчитися. Кожного разу противник використовує нову тактику", - зауважив "Лемко".

Також боєць додав, що російські окупанти намагалися проводити штурмові операції під час поганої погоди, до прикладу, дощу, однак під час опадів літаки використовувати не можна.

"Чому ворог вибирає таку тактику? Щоб наші українські дрони не атакували їх через дощ", - підкреслив Дмитрик.

Військовий вважає, що армія РФ чекає на дощові дні, аби проводити штурмові операції.

"Коли йде дощ, у небі немає дронів. Ні в однієї, ні в іншої сторони", - запевнив він.

Раніше військовий оглядач Денис Попович розповів, що задумали окупанти на Донбасі. За його словами, на російські війська не полишають спроб просунутися на Добропільському напрямку.

"Росія намагається оточити Покровськ і домогтися хоч якогось успіху до кінця осінньої наступальної кампанії. Час для цього в них обмежений - уже жовтень, ідуть дощі, погода змінюється. Очевидно, росіяни намагатимуться скористатися теплими днями, які ще лишилися до зими, щоб завершити спроби оточення Покровсько-Мирноградської агломерації. Але, чесно кажучи, я не думаю, що їм це вдасться", - підкреслив Попович.

Водночас командир Групи Терра у складі 3-го Армійського корпусу Микола Волохов "Абдула" розповів, для чого РФ накопичує сили на фронті. Він зазначив, що наразі Силам оборони важливо витримати цей наступ росіян.

"Завжди погода не на боці тих, хто рухається. Сидіти простіше на місці, ніж лізти через болото, через чорнозем розмитий. І з цим повʼязана більша інтенсивність штурмів. Так, коли листя впаде - вони будуть більше використовувати населені пункти. Але ті населені пункти розбиті їхньою та нашою артилерією, там вже ховатися особливо немає де. Тому маємо протриматися, маємо не дати їм зробити цей останній ривок", - додав Волохов.

