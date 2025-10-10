Американський президент незадоволений тим, що Пекін хоче жорстко контролювати експорт рідкоземельних матеріалів.

Торгова війна між Китаєм і США, ймовірно, може перейти на новий рівень ескалації. Це випливає із заяви Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.

За словами американського президента, Китай почав розсилати листи іншим країнам, у яких попередив про рішення взяти під жорсткий контроль експортні поставки рідкоземельних матеріалів.

Трамп вважає, що рішення Китаю може заблокувати глобальні ринки і "зробить життя важким практично для кожної країни у світі, особливо для Китаю".

"Не можна допускати, щоб Китай тримав світ "у заручниках", але, схоже, це була їхня планова стратегія вже давно (...) Вельми зловісний і ворожий крок, м'яко кажучи", - написав президент США.

Він зазначив, що у США "теж є монопольні позиції", причому "набагато сильніші та масштабніші", ніж у Китаю. Трамп запевняє, що досі він стримувався у своїй торговельній політиці щодо Китаю, але тепер має намір діяти жорсткіше.

"Я буду змушений, як президент США, фінансово протидіяти їхньому кроку. На кожен елемент, який вони змогли монополізувати, у нас є два. Я ніколи не думав, що справа дійде до цього, але, можливо, як і у всіх справах, настав час. Зрештою, хоча це може бути болісно, це виявиться дуже корисним для США", - йдеться в заяві Трампа.

За його словами, зараз розглядається варіант "масштабного" збільшення тарифів на китайські товари, що надходять у США. Але "є й багато інших контрзаходів, які також перебувають під серйозним розглядом", заявив президент США.

Торгова війна США і Китаю

Як писав УНІАН, раніше стало відомо, що Китай посилив контроль за експортом рідкоземельних матеріалів. Тепер навіть іноземні компанії зобов'язані отримувати дозвіл Пекіна на експорт своєї продукції, якщо в ній використані рідкоземельні елементи китайського походження.

Також сьогодні стало відомо, що адміністрація Трампа хоче заборонити китайським авіакомпаніям, які виконують рейси до США, літати над територією Росії. Так Білий дім хоче позбавити китайців переваги, оскільки Кремль раніше заборонив американським компаніям літати над російською територією, позбавивши їх короткого маршруту між США і Китаєм.

